Происшествия

Великолучанин украл гараж и получил условный срок

Условный срок получил великолучанин за кражу гаража с помощью автомобиля с манипулятором. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что в мае 22-летний подсудимый с напарником, который не был осведомлен о его преступных намерениях, погрузил в автомашину с манипулятором чужой цельнометаллический гараж и уехал. Похищенным имуществом великолучанин распорядился по своему усмотрению. В следующем месяце молодой человек похитил и металлическое основание гаража.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор суда пока не вступил в силу.