Происшествия

Пьяные псковичи подрались на глазах у прохожих

Двое мужчин устроили драку у дома №28 на улице Конной в Пскове 22 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По предварительным данным, двое, предположительно, нетрезвых мужчин поссорились. В результате конфликта один повалил другого на землю и продолжил наносить удары ногами и руками. Несколько прохожих попытались остановить драку. В результате мужчина, лежащий на земле, встал и покинул место происшествия.

Второго участника драки, который продолжал вести себя агрессивно, задержали прибывшие сотрудники Росгвардии. При этом мужчина активно оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов: им пришлось надеть на него наручники и силой усаживать в автомобиль.