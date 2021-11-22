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Карантин по бешенству ввели в Великолукском районе

22.11.2021 19:12|ПсковКомментариев: 0

Карантин по бешенству ввели в Великолукском районе. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Карантин ввели в деревне Максимово Шелковской волости Великолукского района. К специалистам ветеринарной службы обратился хозяин собаки, которая сначала болела, а затем пала. Лаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством. Как отметил хозяин собаки, незадолго до этого она гуляла в лесу – скорее всего, там она и подцепила этот вирус.

Карантин по бешенству наложили на территории эпизоотического очага (личное подворье), а также на прилегающей территории. Для снятия ограничений все домашние животные должны быть привиты от бешенства на территории неблагополучного пункта. Комплекс прививочных мероприятий проведут специалисты госветслужбы, - сообщил комитет по ветеринарии Псковской области.

Теги: #животные #бешенство #заболевания
Источник: Псковская Лента Новостей
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