Происшествия

Великолучанин заплатит штраф за месть полицейскому

Великолучанин заплатит штраф за ложный донос на полицейского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд у становил, что в апреле этого года 41-летний великолучанин решил отомстить сотрудникам ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки. Ранее дорожные инспекторы по закону привлекли мужчину к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Великолучанина предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос и разъяснили ему сущность данной нормы закона. Тем не менее, мужчина написал заведомо ложное заявление о том, что сотрудники ДПС в ходе пресечения совершенного административного правонарушения применили к нему насилие и специальные средства, а также угрожали применением табельного оружия, то есть совершили тяжкое преступление, предусмотренное пунктами «а» и «б» части 3 статьи 286 УК РФ.

В ходе проверки материала, выяснилось, что эти обстоятельства, полностью не соответствуют действительности. Таким образом, мужчина ввел в заблуждение следственные органы.

В суде нарушитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, кроме того, он активно способствовал раскрытию и расследованию преступления и имеет несовершеннолетних детей на иждивении. Все это суд признал в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

Таким образом, суд постановил великолучанину выплатить штраф в размере 25 000 рублей за совершение преступления по части 2 статьи 306 УК РФ.