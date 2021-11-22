Происшествия

Гараж загорелся из-за короткого замыкания в Пскове

Гараж загорелся из-за короткого замыкания электропроводки в Пскове 22 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар случился в 9.22 в гаражном кооперативе на Зональном шоссе. В гараже №9 размером 3 на 6 метров огонь повредил деревянный стеллаж.

В этот же день в 14.03 в Опочке сгорел нежилой дом и две надворные постройки общей площадью 64 квадрантных метра. Причина пожара — короткое замыкание в электропроводке.

По той же причине в 15.05 сгорела надворная постройка в деревне Сорокино Псковского района.