Происшествия

Фальшивую купюру обнаружили в финорганизации Великих Лук

Полицейские в Великих Луках изъяли купюру с признаками подделки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В одной из финансовых организаций города 22 ноября обнаружили фальшивую пятитысячную банкноту. По имеющимся сведениям, поступила она из Невельского района. Обстоятельства произошедшего уточняются.

«В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации. Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать ее вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности», - напомнили в УМВД.