Происшествия

Трех мужчин осудили за кражу столов с кладбища в Псковском районе

Трех жителей Псковского района привлекли к уголовной ответственности за кражу столов и ограды с территории кладбища. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

С территории гражданского захоронения «Толбица», расположенного около деревни Толбица Псковского района, мужчины украли части сборной металлической ограды и два металлических стола. Похищенным имуществом они распорядились по своему усмотрению. Материальный ущерб превысил 30 000 рублей.

В ходе судебного заседания один из подсудимых пояснил, что похищенное имущество они сдали в пункт приема металла, а на вырученные деньги купили спиртное.

Одного из подсудимых назначили наказание в виде обязательных работ на срок 380 часов. Двух других ранее судимых мужчин признали виновными в совершении двух краж. Одного из них лишат свободы на 2 года, второй получил наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев.

Для отбывания наказания в виде лишения свободы определена исправительная колония строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.