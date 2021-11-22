Происшествия

Минометную мину обнаружили в центре Пскова

Минометную мину обнаружили в центре Пскова сегодня, 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Сообщение об опасной находке поступило по экстренному телефону 112. Выехавшие на место сотрудники МЧС идентифицировали одну минометную мину калибра 82 миллиметра в районе дома №8а по улице Ленина.

Напомним, при обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить информацию о нем по телефонам «01», «02» или «112»: время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения.