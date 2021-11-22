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Великолукскому экс-полицейскому продлили срок домашнего ареста за организацию наркопреступления

23.11.2021 17:54|ПсковКомментариев: 2

Псковский областной суд продлил срок содержания под домашним арестом бывшему заместителю начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции ОМВД России по городу Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Домашний арест продлится до 8 марта 2022 года.

Напомним, бывшего полицейского обвиняют в совершении преступлений по части 1 статьи 286, пункту «в» части 3 статьи 286, части 3 статьи 33, частям 1 и 2 статьи 228 УК РФ.

По версии следствия, 15 сентября 2020 года обвиняемый с целью создания видимости эффективной работы возглавляемого им подразделения организовал преступление, которое он формально выявил и пресек с подчиненными ему сотрудниками путем задержания наркозависимого мужчины с коноплей на проспекте Ленина в Великих Луках.

Теги: #наркотики #полиция #арест
Источник: Псковская Лента Новостей
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