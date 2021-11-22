Происшествия

Неизвестный поджег баню в Пустошкинском районе

Предположительной причиной пожара в бане в деревне Гришино Пустошкинского района стал поджог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожарные приняли вызов вчера, 23 ноября, в 10.12. Сгорели кровля бани и предбанник. Прибывшим на место сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание.

В 20.15 стало известно, что еще один пожар в бане произошел в деревне Ближняя Булатовщина Гдовского района. Здесь строение выгорело по всей площади. Пожар начался из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.

В 22.06 поступил вызов из деревни Крупп Печорского района, где загорелся сарай. Вероятная причина произошедшего - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.