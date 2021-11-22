Происшествия

Великолучанка украла деньги из дома слепой пенсионерки

Великолучанку будут судить за кражу денег из дома слепой пенсионерки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в августе 33-летняя злоумышленница пришла в дом супругов пенсионного возраста. В жилище, где на тот момент находилась только слепая хозяйка, она попала через незапертую дверь. Незваная гостья украла 21 тысячу рублей и скрылась.

Ранее злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Уголовное дело направили в Великолукский городской суд. Женщине грозит до 6 лет колонии и штраф до 80 тысяч.