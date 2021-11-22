Происшествия

Девушка попалась на краже коньяка и новогодней гирлянды в Пскове

Росгвардейцы задержали псковичку, укравшую из магазина коньяк и новогоднюю гирлянду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

23 ноября в 20.29 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 19-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала бутылку коньяка и новогоднюю гирлянду.

По факту кражи проводится проверка.