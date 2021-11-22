Происшествия

Великолучанку лишили свободы за поножовщину

Великолучанку заключили под стражу за поножовщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Преступление было совершено вечером 21 ноября в комнате общежития на улице Ставского. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанесла знакомому ножевые ранения, что повлекло тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

На следующий день ее задержали в порядке статьи 91 УПК РФ и предъявили обвинение. Выяснилось, что преступление она совершила почти сразу после освобождения из мест лишения свободы. Находиться под стражей женщина будет до 21 января 2022 года.