Происшествия

Конфликт из-за нецензурного оскорбления обернулся для псковича тюрьмой

Жителю деревни Неелово Псковского района назначали два года лишения свободы за удар ножом в живот собутыльника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Мужчина 1987 года рождения в компании распивал спиртное в многоквартирном доме в Неелово 14 марта. В ходе застолья между ним и потерпевшим возник конфликт из-за нецензурного оскорбления. Мужчины вышли на улице, чтобы решить спор, там подсудимый ударил собутыльника в живот ножом, взятым из квартиры. Это повлекло тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

Подсудимому, учитывая явку с повинной и наличие у него малолетнего ребенка, назначили наказание в виде лишения свободы на два года в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.