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В Пскове пропала 29-летняя женщина

24.11.2021 19:52|ПсковКомментариев: 0

29-летняя женщина пропала в Пскове. С 16 ноября местоположение Маргариты Кисловой (Никитиной) неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт». 

Фото: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшей: рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, серо-зеленые глаза. 

Женщина была одета в черную куртку, темно-синие джинсы, черные кроссовки.  

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Маргариты Кисловой (Никитиной), просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Теги: #пропал человек #псков #Лиза Алерт Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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