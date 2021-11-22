Происшествия

В Пскове пропала 29-летняя женщина

29-летняя женщина пропала в Пскове. С 16 ноября местоположение Маргариты Кисловой (Никитиной) неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшей: рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, серо-зеленые глаза.

Женщина была одета в черную куртку, темно-синие джинсы, черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Маргариты Кисловой (Никитиной), просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.