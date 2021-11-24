Происшествия

Замыкание проводки стало причиной пожара в нескольких домах Псковской области

Замыкание проводки стало причиной пожара в нескольких домах Псковской области. Об этом Псковской Лете Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Так, в 8.29 пожар произошел в хозяйственном помещении жилого дома деревни Машково Печорского района. Огонь повредил стену помещения. Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки.

По той же причине сгорела хозяйственная постройка в СНТ Пристань-2 Псковского района. Возгорание произошло в 11.34.

Еще один вызов поступил в МЧС в 0.42. На кухне однокомнатной квартиры пятиэтажного дома на проспекте Гагарина в Великих Луках сгорело полотенце из-за поджога. Огонь повредил пол и потолок. Очаг удалось ликвидировать до прибытия пожарных.