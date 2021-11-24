Происшествия

Уголовные дела по фактам обнаружения фальшивок завели в Пскове и Великих Луках

Уголовные дела по факту обнаружения фальшивых купюр завели в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, в финансовой организации областного центра 23 ноября обнаружили фальшивую пятитысячную банкноту. А 24 ноября в финучреждении Великих Лук выявили купюру достоинством две тысячи рублей с признаками подделки. По данным фактам возбудили уголовные дела.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - рекомендовали в УМВД.