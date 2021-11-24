Происшествия

Великолучанина задержали за попытку украсть из магазина молочные продукты

Росгвардейцы задержали в Великих Луках мужчину, подозреваемого в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Задержание произошло 24 ноября в 16.05. 44-летний местный житель украл сыр и сливочное масло на сумму более 1000 рублей из магазина на проспекте Гагарина. Правонарушителя заметил персонал магазина, сотрудники нажали кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны ведомства.

По факту кражи проводится проверка.