Происшествия

В Пскове пенсионерка лишилась 500 тысяч рублей, спасая сына от наказания за ДТП

В Пскове пенсионерка лишилась крупной суммы, поверив мошеннику. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, женщине 1938 года рождения 23 ноября позвонил неизвестный и заявил, что якобы ее сын совершил серьезное ДТП, и теперь его привлекут к уголовной ответственности. Чтобы этого избежать, пенсионерка согласилась на условия мошенника и передала ему 500 тысяч рублей.

После этого женщина позвонила сыну и выяснила, что никаких ДТП он не совершал. Потерпевшая обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Это уже третий подобный случай в Пскове за один день, добавили в управлении. Ранее сообщалось, что за деньгами приходил мужчина на вид лет тридцати, ростом 170-180 сантиметров, в темной одежде. Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом гражданине или о произошедшем, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.