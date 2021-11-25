Происшествия

Подозреваемых в краже алкоголя задержали псковские росгвардейцы

Подозреваемых в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

24 ноября экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на улице Красноармейской сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали двух граждан 1974 и 1986 года рождения, которые пронесли через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них.

Задержанные были переданы сотрудникам полиции.