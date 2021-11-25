Происшествия

Великолучанка и ее сожитель отправятся в колонию за сбыт наркотиков

Молодая великолучанка и ее сожитель отправятся в колонию за сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что в апреле 18-летняя и 31-летний подсудимые вступили в преступный сговор, направленный на совместный незаконный сбыт наркотиков. Они распределили роли: девушка общалась с «клиентами», брала деньги за наркотики, а мужчина заказывал незаконное вещество в интернет-магазинах, после чего они вместе забирали товар из тайников-закладок и передавали потребителям.

Кроме того, девушка и ее сожитель решили помочь своему общему знакомому приобрести наркотики. Когда товар пришел, они отсыпали часть порошка для личного употребления.

«Подсудимые свою вину признали в полном объеме, раскаялись в содеянном, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, что суд признал в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Также в качестве обстоятельства, смягчающего наказание девушке, суд учел ее молодой возраст», - говорится в сообщении.

Суд назначил девушке наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а мужчине — 5 лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в силу.