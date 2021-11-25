Происшествия

Спасти жилой дом от пожара удалось сотрудникам МЧС в Порховском районе

Спасти жилой дом от пожара при возгорании соседней хозяйственной постройки удалось сотрудникам МЧС в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Сотрудники МЧС приняли вызов сегодня, 26 ноября, в 1.36 из деревни Борок Порховского района. Там в результате короткого замыкания в хозяйственной постройке полностью выгорела изнутри ее стена, а также оказался закопчен потолок.

Еще один пожар произошел вчера, 25 ноября, в 5.44 на Ленинградском шоссе в Пскове. Пристройка неэксплуатируемого строения полностью выгорела изнутри. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Кроме того, возгорание неэксплуатируемого строения произошло на улице Максима Горького в Великих Луках в тот же день. Пожарные приняли вызов в 18.44. Прибывшим на место сотрудникам МЧС удалось спасти от огня постройку, однако ее кровля выгорела изнутри по всей площади. Причиной пожара стало короткое замыкание проводки на вводе.