Происшествия

Лишение свободы грозит жительнице Новосокольнического района за оплату алкоголя фальшивкой

До 8 лет лишения свободы грозит 26-летней жительнице Новосокольнического района за оплату спиртного в магазине фальшивой купюрой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в сентябре в одном из магазинов злоумышленница оплатила поддельной пятитысячной купюрой спиртное и сигареты. Продавец не смогла отличить фальшивку от настоящей купюры и приняла ее, а затем дала сдачу более 4 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд, добавили в ведомстве.