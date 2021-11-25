Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за кражу текилы

Росгвардейцы задержали молодого человека за кражу текилы из магазина в Пскове ночью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

26 ноября около 1.00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 19-летнего гражданина, который похитил из торгового зала бутылку текилы.

По факту кражи проводится проверка.