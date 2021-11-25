Происшествия

Распространявшего компьютерный вирус петербуржца будут судить в Великих Луках

В Великолукский городской суд поступило уголовное дело 39-летнего уроженца Санкт-Петербурга, которого обвиняют в распространении вредоносной программы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Органы следствия установили, что мужчина, являясь администратором Telegram-канала, находился в сговоре с неизвестным, который передал злоумышленнику код вредоносной программы. Вирус, по заключению экспертов, скрытно уничтожал, блокировал и копировал информацию с устройства.

Подозреваемый разместил на канале сообщение с прикрепленным электронным файлом, в котором находилась вредоносная программа. Тем самым он предоставил к ней доступ неограниченному кругу лиц.