Происшествия

Браконьера обязали возместить ущерб от незаконной рыбалки на псковском озере

Суд обязал браконьера возместить ущерб от незаконной ловли рыбы на озере в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В апреле в районе населенного пункта Зимний Борок сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали мужчину 1965 года рождения, который ловил рыбу в акватории озера в период действия запрета на вылов водных биологических ресурсов и с применением запрещенных орудий лова.

Кроме того, рыбачил он на особо охраняемой природной территории, установленной постановлением администрации Псковской области от 14 августа 2007 № 345 «О памятнике природы Псковской области "Западный берег Псковского озера"».

У мужчины изъяли пять рыболовных сетей и более 200 штук различного вида рыбы (судак, щука, жерех, язь, густера и другие). Причиненный ущерб составил свыше 160 тысяч рублей.

Суд признал рыбака виновным и назначил наказание в виде 150 часов обязательных исправительных работ и возмещения причиненного ущерба. Приговор суда вступил в законную силу.