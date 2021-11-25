Происшествия

Гражданину Узбекистана грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков в Пскове

Гражданину Узбекистана, живущему в Санкт-Петербурге, предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных со сбытом наркотиков в Пскове в составе организованной группы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Следствие установило, что с февраля этого года мужчина получал для реализации крупные партии наркотических средств. Совместно с другим гражданином он в расфасованном виде размещал их в тайники на территории Пскова. Информацию о местонахождении закладок обвиняемый передавал организаторам нелегального онлайн-магазина.

В результате мужчине предъявили обвинение в совершении 80 преступлений, предусмотренных пунктом «а» 4 части статьи 228.1 УК РФ и подпунктами «а», «г» 4 части статьи 228.1 УК РФ, за которые предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.