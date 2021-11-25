Происшествия

Трансформаторную подстанцию похитили в Псковской области

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении хищений имущества на территории региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Великолукском районе с поля у дороги Москва – Рига 24 ноября была похищена трансформаторная подстанция. В результате проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в краже. Им оказался безработный, ранее судимый житель Великолукского района, 1999 года рождения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В Невеле из дома по улице Ставского похитили мужские ботинки, шапку, спальный мешок, контейнер с медом и несколько банок икры. По подозрению в совершении этого противоправного деяния задержан 36-летний не работающий, неоднократно судимый горожанин. Возбуждено уголовное дело.

В октябре текущего года в поселке Красногородск от дома по улице Больничной был похищен мопед. В настоящее время в данной краже подозревается 15-летний подросток. Похищенное транспортное средство изъято. Возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках и Дновском районе стражами порядка раскрыты также кражи металлоизделий.