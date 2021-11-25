Происшествия

Псковская полиция продолжает розыск пропавшей 29-летней женщины

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Кислова Маргарита Александровна,1992 года рождения.

По имеющимся данным, эта жительница областного центра 16 ноября 2021 года ушла с места жительства. И до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 28-29 лет, рост около 155-158 сантиметров, худощавого телосложения, лицо округлой формы, волосы русые до плеч; глаза серо-зелёные, брови дугообразные, уши с проколами.

Была одета: чёрная матерчатая куртка на «молнии» с капюшоном, брюки джинсовые тёмно-синие, кроссовки чёрные.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении М.А.Кисловой, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.