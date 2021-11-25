В Великих Луках вынесен приговор мужчине, похитившему еду из чужого холодильника

Прокуратурой Великих Лук поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города в совершении разбоя (ст.162 ч.3 УК РФ). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в мае 2020 года мужчина незаконно проник в дом в частном секторе города и из холодильника, стоящего на кухне, похитил продукты питания. Однако хозяйка дома обнаружила незнакомца на кухне и потребовала прекратить противоправные действия. После этого мужчина напал на женщину, взял находящийся на кухне полиэтиленовый пакет, одел его ей на голову и стал душить, потерпевшей был причинен средней тяжести вред здоровью.
С похищенным имуществом великолучанин скрылся с места преступления.
Великолукским городским судом вынесен обвинительный приговор. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.