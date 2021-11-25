Происшествия

Дом и баня сгорели в Стругокрасненском районе из-за неисправности дымохода

Жилой дом сгорел в деревне Красная Горка Стругокрасненского района. Пожар произошел в 3.56 27 ноября на улице Молодежной, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС.

Дом остался без кровли и выгорел изнутри. Также огонь уничтожил хозяйственную постройку и баню. Предположительная причина - неисправность дымохода печи в бане.

Накануне, 26 ноября, на улице А. Алехина в Пскове загорелся автомобиль «Пежо» 2004 года выпуска. Причина - короткое замыкание в моторном отсеке.

В тот же день жилой дом сгорел в деревне Вишлево Новоржевского района из-за неосторожного обращения с огнем хозяйки.