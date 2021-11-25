Происшествия

Три дома и баня сгорели за выходные в Псковской области

Три дома и баня сгорели в Псковской области за выходные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Садовый дом в СНТ «Черешня» Великолукского района загорелся в 8.50 в субботу, 27 ноября. Дом выгорел изнутри по всей площади. Предположительно, причиной пожара стал поджог.

По той же причине сгорели два жилых дома сгорели в деревне Подоспа Гдовского района. Пожарные приняли вызов в 11.55.

В тот же день в 17.11 на улице Горицкой в Великих Луках сгорела баня. Причиной этого стали нарушения правил пожарной безопасности.

Затем, в 19.30, сотрудники МЧС отправились на тушение пожара на улицу Тайловский Бор в Печорах. Здесь, в котельной жилого дома, выгорела стена. Возгорание произошло по причине короткого замыкания электропроводки.