Происшествия

Жителя Псковского района оштрафовали за угрозу полицейскому

Штраф в размере 45 тысяч рублей назначили жителю Псковского района за угрозу применения насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Установлено, что вечером 19 июня в дежурную часть обратился местный житель и рассказал, что его избивает 34-летний сын. На место происшествия выехал участковый. Когда полицейский выслушивал объяснения потерпевшего, к ним подошел злоумышленник и начал выражать недовольство действиям сотрудника ОМВД. При этом мужчина высказал угрозы применения насилия в отношении участкового, выражаясь нецензурной бранью.

По результатам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств (явка с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка и другое) и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, назначил наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.