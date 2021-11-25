Происшествия

Двух псковичей задержали росгвардейцы за кражи продуктов и алкоголя

Двух мужчин задержали росгвардейцы за кражи из магазинов в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Так, 27 ноября в 16.20 наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в охраняемом магазине, расположенном на Крестовском шоссе, сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 29-летнего мужчину, который украл из магазина продукты и спиртные напитки. Сумма ущерба — 1947 рублей.

В этот же день в магазине на улице Труда задержали 24-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства мужчин передали сотрудникам полиции.