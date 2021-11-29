Происшествия

В Псковской области пенсионерка осталась без денег после массажа

В Новоржевском районе пенсионерка лишилась 35 тысяч рублей после массажа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, в деревне Перхово днем 25 ноября в дом к 84-летней местной жительнице зашла незнакомая молодая женщина. Она представилась социальным работником и предложила свою помощь хозяйке, которая живет одна. Гостья сделала пенсионерке массаж и удалилась. По имеющимся данным, у нее была напарница, которая ждала ее на улице. А через некоторое время пожилая женщина обнаружила, что из сумки, лежавшей под матрасом, исчез кошелек, в котором было 35 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

«К сожалению, заявительница в силу своего возраста и состояния здоровья плохо помнит все детали случившегося. Неизвестны также приметы женщины, укравшей деньги», - отметили в ведомстве и попросили сообщать любую имеющуюся информацию об этих злоумышленницах в отделение полиции по Новоржевскому району по телефонам 8-999-093-81-08 или 02.