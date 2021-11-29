Происшествия

Полиция по «горячим следам» задержала псковичку за кражу из автомобиля

Безработную псковичку, подозреваемую в краже вещей из автомобиля, задержали сотрудники полиции по «горячим следам». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, утром 26 ноября в областном центре из автомашины «Чери», припаркованной у дома по Сельскому переулку, неизвестная украла кошелек с деньгами, документы, банковские карты и телефон.

Полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась безработная местная жительница 1996 года рождения.

По данным следствия, злоумышленница проходила мимо автомобиля и обнаружила, что она не закрыта. Девушка решила этим воспользоваться и украсть вещи.

Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъяли.