Происшествия

За кражу парфюма пскович отправится в колонию строгого режима

В колонию строгого режима на 8 месяцев отправится рецидивист за кражу парфюма в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, в марте 60-летний местный житель украл парфюмерную воду, причинив ущерб в размере более 4500 рублей.

Приговором мирового судьи судебного участка №26 города Пскова мужчину признали виновным. С учетом наличия в действиях подсудимого рецидива преступлений и позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.