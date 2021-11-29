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Пенсионерка из Пскова прислушалась к совету незнакомца и потеряла более 100 тысяч рублей

29.11.2021 14:46|ПсковКомментариев: 0

Жительница Пскова лишилась денег после общения с «сотрудником банка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

26 ноября жительнице областного центра, женщине 1946 года рождения, позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что мошенники якобы намереваются незаконно оформить на нее кредит. Мужчина предложил собеседнице перевести свои деньги на указанный им «безопасный счет». В итоге пенсионерка прислушалась к совету мнимого банковского служащего и перевела 135 тысяч рублей.

Когда потерпевшая убедилась, что стала очередной жертвой мошенников, она обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #мошенники #дистанционное мошенничество #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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