Происшествия

В Новосокольническом районе осудили двух мужчин за кражу киота с иконами

Условный срок получили мужчины за кражу кражу киота с иконами и двух кроватей в Новосокольническом районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Установлено, что в марте подсудимые, предварительно договорившись, пришли к дому потерпевшего. Они взяли с собой топор, один из мужчин сломал навесной замок на входной двери после чего подсудимые проникли внутрь жилища. Злоумышленники похитили киот с парными иконами Богоматери и Спасителя и скрылись.

В апреле мужчины вернулись к дому, вошли в незапертую дверь и украли две металлические кровати. Своими преступными действиями мужчины причинили потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 6 тысяч рублей.

Местные жители в судебном заседании признали свою вину полностью и раскаялись в содеянном.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев каждому.

Приговор пока не вступил в силу.