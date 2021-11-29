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Уголовное наказание грозит псковичу за ложное заявление в полицию из-за обиды

29.11.2021 20:22|ПсковКомментариев: 0

За ложный донос в полицию из-за обиды на знакомую псковичу грозит уголовное наказание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Установлено, что у мужчины возник конфликт во время разговора по телефону со знакомой, в ходе которого она оскорбила его. Обидевшись, пскович решил проучить женщину и сообщил ложные сведения в полицию якобы о краже денег.

Прибывшие полицейские приняли у него заявление, в котором мужчина указал, что его обидчица украла из его барсетки 15 тысяч рублей. При этом заявителя предупредили, что за ложный донов грозит уголовная ответственность.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ.

Ход и результаты расследования дела прокуратура взяла на контроль.

Теги: #прокуратура #псков #уголовная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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