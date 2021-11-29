Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как платить за «общее» электричество
как исправить ошибки в квитанции
горводоканал успехи и планы
достоверная история
экопром быстро и чисто
доставка еды в пскове
полиция против «звонарей»
Мифы о стоматологах развеяны
Борьба «Справедливой России» с безработицей
не приходят квитанции?
декодируем QR-реальность
Концерт рок-группы «Ария»
удушающая опасность
Телефон прямого эфира 56-73-72
Правила безопасности с газовым оборудованием
работа затылком
 
 
 
ещё Происшествия 29.11.2021 09:356 Новорожденных котят в пакете повесили на дерево в Пскове 30.11.2021 10:190 Неизвестные подожгли входную дверь в квартиру в Острове-3 30.11.2021 10:050 Жителю Палкинского района грозит уголовное наказание за кражу компота 30.11.2021 09:580 Псковичка фиктивно прописала иностранца в своей квартире 29.11.2021 20:220 Уголовное наказание грозит псковичу за ложное заявление в полицию из-за обиды 29.11.2021 19:350 В Новосокольническом районе осудили двух мужчин за кражу киота с иконами
 
 
 
Самое популярное 28.11.2021 21:3419 «Маразм крепчал, деревья гнулись!»: реаниматолог высказалась о визите антиваксеров в больницу 27.11.2021 11:2414 Новый очаг COVID-19 выявлен в Псковской области 28.11.2021 22:104 Резкий рост цен на недвижимость объяснил руководитель компании «Псковжилстрой» 27.11.2021 19:490 Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за метели 29.11.2021 14:234 Прощай, немытый Псков
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Псковичка фиктивно прописала иностранца в своей квартире

30.11.2021 09:58|ПсковКомментариев: 0

Псковичка фиктивно прописала иностранца в своей квартире. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, безработная 43-летняя жительница Псковской области незаконно прописала гражданина Республики Узбекистан в своей квартире в Стругокрасненском районе.

Кроме того, полиция выявила еще один факт фиктивной регистрации граждан. Так, 39-летний безработный житель деревни Липец Великолукского района незаконно прописал двух россиян в своем доме.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что за подобное нарушение грозит уголовное наказание.

Теги: #полиция #иностранцы #фиктивная регистрация
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Считаете ли вы себя счастливыми человеком?
В опросе приняло участие 61 человек
30.11.2021, 10:270 Новая гирлянда будет украшать мост через реку Ловать в Великих Луках 30.11.2021, 10:190 Неизвестные подожгли входную дверь в квартиру в Острове-3 30.11.2021, 10:170 Сломавшийся автобус затруднил движение с Запсковья в центр Пскова 30.11.2021, 10:160 Экономический комитет Собрания рассмотрел основные параметры областного бюджета на 2022 год
30.11.2021, 10:050 Жителю Палкинского района грозит уголовное наказание за кражу компота 30.11.2021, 09:580 Псковичка фиктивно прописала иностранца в своей квартире 30.11.2021, 09:460 Авиарейс Псков - Москва отменили из-за погодных условий 30.11.2021, 09:453 Борис Елкин проконтролировал уборку снега в Пскове
30.11.2021, 09:351 Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых «Спутником V» 30.11.2021, 09:260 Операцию «Здоровье» проведет полиция в Псковском районе 30.11.2021, 09:170 «Освещенные окна»: новый проект запустила Каверинка в Пскове 30.11.2021, 09:110 Утечку на улице Бастионной в Пскове ликвидировали сотрудники ПТС
30.11.2021, 09:070 Псковичей просят поддержать проект «Экомышление» в голосовании нацпремии «Чистый воздух» 30.11.2021, 09:040 Без электроснабжения в Псковской области остались более 8 тысяч человек 30.11.2021, 08:470 Центробанк РФ указал на возможность резкого падения спроса на ипотеку после 2026 года 30.11.2021, 08:320 Еще почти 1700 человек в Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19
30.11.2021, 08:160 Успешно сдать зачет по финансовой грамотности в 2020 году удалось почти 70% псковичей 30.11.2021, 08:000 Менее 200 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 30.11.2021, 07:390 Материалы о хищениях в Росгвардии при внедрении реестра недвижимости направлены в СКР 30.11.2021, 07:200 Псковичи устроили «киберохоту на разум» и пообщались с роботом
30.11.2021, 07:001 Стало известно о возможном увеличении бесплатных продуктов для малоимущих 29.11.2021, 23:580 «Я думал, будет хорошо, а вышло не очень» 29.11.2021, 23:530 Женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в фуру в Палкинском районе 29.11.2021, 22:301 Псковский омбудсмен принял участие в обсуждении гуманизации УИС
29.11.2021, 22:208 Вся правда о переписи – 2021. Исповедь переписчика 29.11.2021, 22:020 «Железного оленя» могут увидеть на выставке жители Пскова 29.11.2021, 21:510 В Студии эстетического развития детей в «Михайловском» начался новый учебный год 29.11.2021, 21:465 Прокуратура начала проверку по факту массовых отключений электроэнергии в Псковской области
29.11.2021, 21:350 «БМВ» и «Ауди» столкнулись на трассе Псков — Изборск 29.11.2021, 21:193 Борис Елкин лично проконтролировал ход уборки снега на улицах Пскова 29.11.2021, 21:150 Дом на улице Урицкого в Дно впервые с 1959 года капитально отремонтировали 29.11.2021, 21:001 Вокзал в Локне привели в нормативное состояние после обращения прокурора
29.11.2021, 20:420 Псковичи вернулись с медалями со всероссийских соревнований по рукопашному бою 29.11.2021, 20:220 Уголовное наказание грозит псковичу за ложное заявление в полицию из-за обиды 29.11.2021, 20:053 Специалисты из Карелии помогают псковским энергетикам бороться с последствиями снегопада 29.11.2021, 19:550 Два лифта ввели в эксплуатацию после капремонта в доме на Рижском проспекте в Пскове
29.11.2021, 19:350 В Новосокольническом районе осудили двух мужчин за кражу киота с иконами 29.11.2021, 19:202 Дороги и тротуары обработают противогололедной смесью в Великих Луках 29.11.2021, 18:542 Эксперт iMARS озвучила идеи продвижения российских товаров в Китае 29.11.2021, 18:450 Псковичам посоветовали посещать МРЭО во второй половине дня
29.11.2021, 18:252 Арбитражный суд СЗФО поддержал решение псковских коллег в деле о стульях для музыкальной школы 29.11.2021, 18:090 Почти 160 псковских работников культуры смогли повысить квалификацию благодаря нацпроекту 29.11.2021, 18:000 Скончался экс-заместитель псковского природоохранного прокурора 29.11.2021, 17:470 Сергей Елизаров: Псковские школьники дисциплинированно относятся к раздельному сбору мусора
29.11.2021, 17:413 Интерактив: Больничная анархия 29.11.2021, 17:311 Названы должники среди крупных потребителей газа в Псковской области 29.11.2021, 17:280 ВТБ: Россияне в «Черную пятницу» чаще всего заказывали электронику и бытовую технику 29.11.2021, 17:200 Конкурс на лучший новогодний фасад Пскова станет темой онлайн-брифинга в Общественном пресс-центре ПЛН
29.11.2021, 17:140 В последний день осени в Псковской области похолодает до -7 29.11.2021, 16:591 Великолукские полицейские спасли котенка в «нештатной ситуации» 29.11.2021, 16:552 Виктор Остренко войдет в рабочую группу по вопросам освещения дорог 29.11.2021, 16:479 Более 75% участников опроса ПЛН не считают нужным бороться с антиваксерами
29.11.2021, 16:430 Два участка дороги отремонтировали более чем за полмиллиарда в Гдовском районе 29.11.2021, 16:324 Около 30 единиц спецтехники задействовано в уборке Пскова от снега 29.11.2021, 16:300 Создание промышленных парков в регионе обсудили псковские предприниматели 29.11.2021, 16:220 Портрет туриста из Псковской области представила компания Tele2
29.11.2021, 16:184 Около 300 населенных пунктов Псковской области остались без электричества из-за снегопада 29.11.2021, 16:162 Рояль за миллион рублей появился в порховской школе искусств 29.11.2021, 16:120 Жителей Псковской области предупредили о возможном налипании снега на провода 29.11.2021, 16:100 Заявки на оформление 10 ДТП поступили с утра в ГИБДД Пскова
29.11.2021, 16:000 Руководитель «Псковжилстроя» отметил увеличение интереса к землям компании 29.11.2021, 15:581 Есть искра: MotorFIT и седьмое чувство автодиагноста 29.11.2021, 15:370 Делать скидки за оплату коммунальных платежей онлайн предложил пскович 29.11.2021, 15:280 Количество сдающих экзамен на права с первого раза псковичей сократилось почти на 10%
29.11.2021, 15:170 Абонентский почтовый ящик могут забронировать онлайн жители Псковской области 29.11.2021, 14:587 ПЦР-лабораторию в Псковской областной больнице планируют открыть в декабре 29.11.2021, 14:570 Сбер запускает специальную обучающую программу для самозанятых 29.11.2021, 14:520 Около 2 млрд рублей требуется на обеспечение жильем детей-сирот в Псковской области
29.11.2021, 14:460 Пенсионерка из Пскова прислушалась к совету незнакомца и потеряла более 100 тысяч рублей 29.11.2021, 14:380 Сделано из БОПЭТ. ЛОНГРИД 29.11.2021, 14:310 Размытую грань между реальностью и фантасмагорией покажут на сцене псковской филармонии 29.11.2021, 14:234 Прощай, немытый Псков
29.11.2021, 14:222 Семьи с детьми освободят от налога с продажи жилья 29.11.2021, 14:200 Вопрос ремонта сельских ДК подняли на бюджетном комитете областного Собрания 29.11.2021, 14:170 Псковских водителей просят соблюдать скоростной режим во время снегопада 29.11.2021, 14:130 Бесхозные объекты водоснабжения в Псковской области зарегистрируют до 2023 года
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru