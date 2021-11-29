Происшествия

Псковичка фиктивно прописала иностранца в своей квартире

Псковичка фиктивно прописала иностранца в своей квартире. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, безработная 43-летняя жительница Псковской области незаконно прописала гражданина Республики Узбекистан в своей квартире в Стругокрасненском районе.

Кроме того, полиция выявила еще один факт фиктивной регистрации граждан. Так, 39-летний безработный житель деревни Липец Великолукского района незаконно прописал двух россиян в своем доме.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что за подобное нарушение грозит уголовное наказание.