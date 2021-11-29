Происшествия

Жителю Палкинского района грозит уголовное наказание за кражу компота

Жителю Палкинского района грозит уголовное наказание за незаконное проникновение в дом и тайное хищение чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Следствие установило, что в ноябре 54-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, взломал отверткой дверь дома своей знакомой, 73-летней пенсионерки. Нарушитель похитил у женщины 3 банки вишневого компота, алюминиевую посуду и моток провода. Общий ущерб от кражи составил 5000 рублей.

В ведомстве отметили, что в течение суток после преступления злоумышленник добровольно явился в полицию и сообщил о содеянном. В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа до 500000 рублей, принудительных работ до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.