Происшествия

Неизвестные подожгли входную дверь в квартиру в Острове-3

Неизвестные подожгли входную дверь в квартиру в пятиэтажном доме в Острове-3. Пожар произошел в 3.07 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В двухкомнатной квартире на первом этаже огнем повреждена входная дверь. Незначительно закопчен подъезд.

Кроме того, в 7.28 29 ноября в деревне Патрушино Псковского района сгорела баня. Пожар начался из-за короткого замыкания в электрощите.

В этот же день в 20.09 в деревне Хортицы Псковского района сгорел строительный вагончик. Пожарным удалось спасти от огня 5 рядом стоящих вагончиков. Причина случившегося - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.