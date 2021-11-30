Происшествия

Три торгующих наркотиками магазина закрыли псковские полицейские с начала года

Три распространяющих наркотики интернет-магазина закрыли псковские полицейские с начала года. Об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Игорь Сподынюк.

Игорь Сподынюк рассказал, что за 10 месяцев 2021 года в Псковской области зарегистрировали 1 016 преступлений с сфере незаконного оборота наркотиков, при этом сотрудники профильного подразделения ведомства выявили 842 из них.

«В 90% случаев это тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, в том числе с использованием сети Интернет», - отметил Игорь Сподынюк.

Так, среди зарегистрированных на территории наркопреступлений более 900 фактов относятся к тяжким и особо тяжким, что примерно на 200 случаев больше, чем в прошлом году.

Раскрываемость таких преступлений в области довольно высокая, отметил полицейский, - порядка 85%. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 6%. «Следует понимать, что и распространители, и потребители наркотиков заинтересованы в соблюдении осторожности и высоком уровне конспирации, поэтому каждому задержанию злоумышленников предшествует кропотливая работа. К моменту задержания с поличным при сбыте наркотика или при его получении у оперативных уже имеется достаточное количество доказательств, чтобы привлечь этого человека к ответственности», - заметил Игорь Сподынюк.

За 10 месяцев 2021 года на территории Псковской области пресекли деятельность семи преступных группировок. Всего за указанный период в регионе за наркопреступления привлекли к ответственности 153 человека.