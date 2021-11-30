Происшествия

Количество изнасилований сократилось в Псковской области

Количество убийств на улице и изнасилований сократилось в Псковской области. Об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области, полковник полиции Антон Перук.

«Последние 5 лет идет постоянное сокращение числа уличной преступности. Например, по сравнению с прошлым годом у нас уменьшилось количество убийств на улице, количество изнасилований сократилось на 30%, грабежей — на 40% . Разбои и нападения остаются на прежнем уровне, но, если говорить о цифрах, их произошло всего 3», - рассказал Антон Перук.

По его словам, такой тенденции удалось достичь благодаря тому, что ежесуточно правопорядок в Псковской области охраняют более 150 сотрудников полиции, подразделения Росгвардии, линейного управления полиции на транспорте. Большой вклад, отметил Антон Перук, вносят и народные дружинники. На территории региона работают более 500 таких граждан.

Он также добавил, что порядка 68% уличных злоумышленников не имеют постоянного источника доходов, а более 50% ранее уже привлекались к ответственности за нарушения законодательства. Полицейский добавил, что каждое третье преступление люди совершают в состоянии алкогольного опьянения.

«Преступник, выходя их дома, не составляет план о том, как совершит противоправное деяние, он действует при появлении момента. Поэтому хотелось бы обратиться к нашим гражданам: по возможности избегайте малоосвещенных территорий, где находится не так много граждан, не надо носить с собой особо ценные вещи и большие суммы денег. Если к вам навстречу идет компания, которая ведет себя неадекватно, перейдите на другую сторону улицы. Будьте осторожны», - обратился он к жителям Псковской области.