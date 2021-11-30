Происшествия

На разрисовавших здание администрации в Острове вандалов завели уголовное дело

Уголовное дело возбудили в городе Острове в отношении вандалов, которые разрисовали стену здания администрации. Об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области Антон Перук.

«Когда происходят подобные правонарушения (факты вандализма или хулиганства — ред.), в одном случае возбуждается уголовное дело, а виновникам грозит достаточно большой срок, в другом случае факт может квалифицироваться как мелкое хулиганство, за него положен штраф или административный арест. И административных фактов у нас намного больше», - отметил Антон Перук.

По его словам, на данный момент в ведомстве расследуют два уголовных дела по фактам вандализма. Одно из них — по нанесению надписей на здание администрации в городе Острове.

Полицейский напомнил, что ущерб за причиненные преступления компенсирует сам правонарушитель, а в случае с несовершеннолетними — их законные представители. «Помимо этого, такой факт будет несмываемым пятном в вашей жизни», - подчеркнул Антон Перук и призвал граждан бережно относиться к чужому имуществу.