Происшествия

В Пскове мужчина напал на студента с ножом

Напавшего на студента с ножом мужчину задержали сотрудники полиции в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 24 ноября около 16.00 у дома по улице Ленина неизвестный, угрожая ножом, отобрал 40 рублей у первокурсника одного из учебных заведений города и скрылся.

По записям с камер видеонаблюдения был составлен фоторобот злоумышленника. В результате на Рижском проспекте пеший патруль отдельного батальона патрульно-постовой службы по приметам задержал подозреваемого. Им оказался безработный 62-летний мужчина. Ранее он был неоднократно судим.

При досмотре у него изъяли нож. Задержанного для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет колонии.