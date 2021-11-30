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Ленинградец признался в убийстве собутыльника в Псковской области

Гдовский районный суд вынес приговор мужчине, который зарубил топором собутыльника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Установлено, что ночью 13 января житель Ленинградской области, находясь в салоне автомобиля «УАЗ Патриот», распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым. Между мужчинами произошла ссора, в результате которой подсудимый нанес не менее 3 ударов кулаком по лицу потерпевшего, после чего взял находившийся в салоне автомобиля топор и нанес им не менее 15 ударов по голове и шее, после чего пострадавший скончался от полученных травм.

Суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, признает полное признание им вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, противоправность поведения потерпевшего, явившееся поводом для совершения преступления, а также наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и нетрудоспособной матери. В качестве отягчающего обстоятельства наказание — совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 9 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны. Приговор пока не вступил в силу, он обжалуется.