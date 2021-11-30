Происшествия

Молодую псковичку будут судить за сбыт наркотиков

18-летнюю жительницу Пскова будут судить за незаконный сбыт наркотиков в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Псковской области.

По данным следствия, 4 мая обвиняемая, будучи несовершеннолетней, совершила сбыт наркотических средств в значительном размере человеку, который принимал участие в оперативно-розыскных мероприятиях УКОН УМВД России по Псковской области.

В настоящее время следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.