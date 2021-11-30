Происшествия

В Пскове женщина попалась на краже бутылки виски

Сотрудники Росгвардии задержали трех человек в Пскове по подозрению в кражах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

30 ноября в 20.55 в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали двух граждан 1998 и 2001 года рождения, которые пронесли через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них.

В этом же магазине 1 декабря в 2.08 росгвардейцы задержали 44-летнюю женщину, которая похитила из торгового зала бутылку виски.

Для дальнейшего разбирательства нарушителей передали сотрудникам полиции.